Le nuove molecole per fermare l' invecchiamento

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 21 marzo 2024) La ricerca punta sui farmaci senolitici. E a Milano si fa il punto sulle strategie per contrastare l’. Come contrastare gli anni che passano con la medicina anti-age è il tema affrontato nei prossimi giorni a Milano al «Milan Longevity Summit - Riscrivere il tempo - Scienza e Miti nella corsa alla Longevità»: serie di incontri ed eventi (dal 21 al 27 marzo) dedicati a promuovere comportamenti, stili di vita e cure per rallentare l’. Tra i protagonisti, anche i medici di IRCCS Ospedale San Raffaele e Istituti Clinici Scientifici Maugeri IRCCS. Nel filone dellestrategie contro il declino esiste da qualche anno un’ampia area di ricerca assai promettente, quella dei «farmaci senolitici». Una volta introdotte nel nostro organismo, questecolpiscono le cellule senescenti e malate, ...