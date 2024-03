Le news | tiene banco la squalifica di tre giornate dell’albanese Il club fa ricorso per Kabashi Si punta a ridurre lo stop di un turno

(Di giovedì 21 marzo 2024) La Reggiana ha presentatoal giudice sportivo perladi Elvis, punito con tredidopo la testata rifilata all’attaccante Francesco Pio Esposito sul finire della sfida con lo Spezia di sabato scorso. Ilha affidato la pratica all’avvocato Eduardo Chiacchio, nella speranza diil più possibile il numero di partite che il centrocampista albanese dovrà saltare. L’obiettivo (realistico) è probabilmente quello di arrivare a due, in modo che ‘Kaba’ salti solamente le sfide contro il Venezia e il Cittadella e possa poi essere disponibile nell’importantissima trasferta a Lecco (in scaletta il 13 aprile). In ogni caso il calciatore sfrutterà questa sosta forzata per ricaricare le batterie e lasciarsi ...

