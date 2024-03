Le Iene presentano – Inside | anticipazioni puntata 21 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 21 marzo 2024) Questa sera, giovedì 21, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuovade Le. Vediamo insieme i temi e i servizi della serata. LeLadi “Le” del 21è ricca di reportage e inchieste su temi di grande attualità e impatto sociale. Ecco alcune: 1. Mafia nigeriana in Italia: Un’infiltrazione della Iena Antonino Monteleone nel cuore della mafia nigeriana in Italia. L’obiettivo è quello di svelare i traffici illeciti e le attività criminali di questa organizzazione, che ...