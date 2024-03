LE IENE E LA NUOVA INCHIESTA CHOC | “PERCHÉ ROSA E OLINDO POSSONO ESSERE ASSOLTI”

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 21 marzo 2024) Letornano su(US Mediaset) Giovedì 21 marzo, in prime-time su Italia1, andrà in onda “Lepresentano: Inside”, lo spin-off de “Le”. La sesta puntata, dal titolo “” è ladi Antonino Monteleone e Francesco Priano interamente dedicata alla strage di Erba, l’omicidio multiplo commesso nella cittadina in provincia di Como l’11 dicembre del 2006. Il 16 aprile 2024 la difesa diBazzi eRomano prenderà la parola per discutere della revisione del processo che vede i due coniugi condannati all’ergastolo per la strage di Erba. Monteleone torna a ...