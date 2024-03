Le foto di Macron con i guantoni da boxe dividono la Francia É un messaggio per Putin?

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024 Da qualche settimana la tensione trae Russia è altissima, soprattutto da quandoha detto di non poter escludere a priori l’invio di truppe francesi in Ucraina. Parole che hanno suscitato molto scalpore, alle quali ha fatto seguito la notizia secondo la quale laavrebbe inviato 2.000 soldati al confine ucraino. Laha prontamente smentito questa notizia, bollata come fake news, ma questo non è bastato a tranquillizzare il vulcanico vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev, che ha minacciato rispondendo che le forze russe spediranno molte bare contenenti corpi di militari francesi nel paese transalpino. Intanto stanno facendo molto discutere leche ritraggonoindossare dei ...

Macron come Rocky, presidente in palestra con i guantoni - Hanno suscitato reazioni diverse le immagini di Emmanuel Macron in versione pugile, maglietta e guantoni, con il volto contratto per lo sforzo mentre si allena colpendo il sacco: su Instagram, dove la ...adnkronos

Impazzano le foto di Macron in guantoni da boxe - Le immagini che ritraggono il presidente francese in tenuta boxe hanno fatto il giro del paese, tra chi ha apprezzato e chi le ha interpretate come un messaggio politico populista ed espressione di un ...ticinonews.ch

“Condizionare la campagna elettorale di Bari”, la strategia del centrodestra a due mesi dal voto - A destra si comincia a fare i conti con il calendario. “A metà giugno ci sarà il G7 in Puglia, media center a Bari. E che facciamo Ospitiamo la stampa mondiale nella città che stiamo dicendo essere i ...ilriformista