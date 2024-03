Le città d’Italia dove le case costano di più | nel 2024 boom dei prezzi

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 21 marzo 2024) In Italia comprare un’abitazione nelè un lusso per molti. Isono saliti negli ultimi anni e il trend è ormai consolidato. Ecco leledi più. Quali sono lecon idegli immobili più alti? (Pixabay)Quali sono leledi più? Tra le maggiori spese che gravano su cittadini e famiglie vi sono certamente quelle in campo immobiliare. Chi non ha soldi sufficienti per comprare una casa versandone il relativo prezzo d’acquisto, potrebbe optare per un classico mutuo – cercando di accordarsi con la banca per le condizioni più convenienti possibile. Ma in tempi carovita e di inflazione che fa lievitare ...