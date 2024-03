Le canoe più antiche mai rinvenute nel Mar Mediterraneo | rinvenute al largo delle coste italiane

(Di giovedì 21 marzo 2024) La scopertanel MarCinquesono state scoperte sul fondo del Mar, utilizzate più di 7.000 anni fa per la pesca e il trasporto vicino a un villaggio neolitico vicino all’attuale Roma. Gli archeologi hanno individuato le barche alpresso La Marmotta, un insediamento preistorico sommerso, durante scavi archeologici, come riportato da uno studio pubblicato su PLOS Uno. La datazione e le caratteristichebarche Le, costruite tra il 5700 e il 5100 a.C., sono le piùmai trovate nel, realizzate con ontano, quercia, pioppo ...

Tevere: partito il cantiere per il primo parco di affaccio giubilare: La superficie più piccola che sarà riqualificata per farne un parco d'affaccio è quella dell'ex ... la realizzazione di radure, di un belvedere d'affaccio e di piccoli moli di attracco per le canoe con ...

Lo squalo bocca grande trovato (per caso) in un mercato dello Zanzibar: ... a quel punto per foche, delfini, leoni marini ed elefanti marini non c'è più scampo. Il temibile ... con le loro tavole o canoe, surfisti e natanti gli ricordano probabilmente la sagoma di una foca o ...