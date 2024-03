Lazio | slitta la conferenza stampa di Tudor | la motivazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Salta ancora ladi presentazione dialla: ecco quando andrà in scena ufficialmente Igorè diventato il nuovo allenatore dellalo scorso martedì, prendendo il posto di Maurizio Sarri. Ladi presentazione però deve ancora essere fissata in maniera ufficiale. Era data per domani, venerdì 22 marzo, ma l’appuntamento con ogni probabilità salterà per via degli impegni in Senato del Presidente Claudio Lotito. Più fattibile invece sabato 23 marzo.