Lazio-Lecce | Marusic e Krstovic a segno in nazionale

(Di giovedì 21 marzo 2024) Due calciatori della Serie A italiana lanciano il Montenegro contro la Bielorussia. Nell'amichevole in corso ad Antalya in Turchia, Adam...

Calciopoli, il TAR del Lazio dichiara un 'difetto di giurisdizione' sul ricorso di Giraudo - “Difetto di giurisdizione”. Così il TAR del Lazio ha deciso sul ricorso dell’ex amministratore delegato della Juventus Antonio Giraudo, che si era rivolto alla giustizia amministrativa dopo gli ...tuttojuve

De Maggio: "Napoli, non farti intimorire dal prezzo. Sarà più forte di Osimhen" - Valter De Maggio ha parlato del mercato del Napoli consigliando un calciatore alla società azzurra in vista della prossima sessione estiva.areanapoli

Almqvist, l’arretramento e lo sprint primaverile per tornare a incidere - All’avvio da incorniciare (gol in Coppa Italia col Como e prima rete stagionale in A nella rimonta alla Lazio) non è seguita però la conferma. La Roma, prossimo avversario del Lecce, evoca il massimo ...calciolecce