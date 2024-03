Latina | si è concluso il Viaggio della Memoria | i ragazzi in aula consiliare per un momento di riflessione

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024-L’amministrazione comunale, questa mattina, ha incontrato iche nei giorni scorsi hanno partecipato aldel Ricordo per undisul tematragedia delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Appartenenti agli istituti comprensivi “Emma Castelnuovo”, “Vito Fabiano”, “Alessandro Volta” e “Giuseppe Giuliano”, il gruppo di 24 studenti e i docenti Francesca Rossi, Sara Pampena, Francesco Mollo e Maria Teresa Bernardini, sono stati ricevuti nell’dal sindaco Matilde Celentano, dagli assessori Andrea Chiarato e Francesca Tesone e dai consiglieri comunali Vincenzo Valletta, Cesare Bruni e Mario Faticoni che hanno partecipato al...

