Latina Estorione | operazione “Movida” | confermate condanne per alcuni componenti del clan Di Silvio

Arrestato 'El Chori', uno dei boss di Città del Messico - Secondo la stampa locale, il boss guidava una banda specializzata in riscossione del pizzo, estorsioni, rapimenti e spaccio nei bar e nelle discoteche della megalopoli latinoamericana.ansa

Va in chiesa e tenta l’estorsione al viceparroco: arrestato - Nella giornata di giovedì, ad Aprilia, i carabinieri del Norm – Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 34enne residente in città: è accusato dei reati di tentata ...h24notizie

Entra in chiesa e minaccia il vice parroco per avere soldi: arrestato - E' entrato in chiesa e ha minacciato il vice parroco per farsi consegnare i soldi. Un uomo di 34 anni di Aprilia è stato arrestato ieri in flagranza di reato dai carabinieri del ...ilmessaggero