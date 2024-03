L'Ascoli si aggrappa a Carrera | l'uomo scelto per centrare la salvezza

(Di giovedì 21 marzo 2024) Buona la prima. Miglior impatto sul mondo, Massimo, non poteva averlo. Il successo per 4-1 contro il Lecco ha consentito all'ex di...

Ternana, esami strumentali per Favilli: le ultime in vista della Sampdoria - La Ternana ha ripreso ieri gli allenamenti in vista del match del Ferraris contro la Sampdoria: da valutare le condizioni di Favilli La Ternana è ritornata ieri in campo per preparare il match del ...sampnews24

Juventus, Allegri si aggrappa al ritorno di Rabiot: con lui media punti più alta, futuro incerto - Per il finale di campionato, la Juventus si aggrappa ad Adrien Rabiot. Il recupero del centrocampista francese è fondamentale per Massimiliano.tuttomercatoweb