Largo Lamarmora diventa giardino poetico Versi antichi e contemporanei da scoprire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) “L’Infinito“ di Giacomo Leopardi, “Fantasia“ di John Keats, “Valore“ di Erri De Luca, “I ragazzi che si amano“ di Jacques Prévert, un omaggio alla poetessa dei Navigli Alda Merini e tanti altri autori di. Per la Giornata mondiale della poesia, Sesto San Giovanni oggi celebra la bellezza delle parole. Anche quest’annosi trasformerà in un vero e proprio, con gli alberi che saranno vestiti di più di mille poesie. I foglietti appesi saranno a disposizione di chiunque abbia voglia di farsi travolgere dalla magia degli autori più celebri a livello italiano e internazionale. Infatti, ogni passante potrà scegliere la poesia che gli piace di più, staccarla e portarla via come ricordo. Il 21 marzo è anche la Giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie. ...