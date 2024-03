Laporte | «Ultimi due anni al City frustranti»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Aymeric, ex difensore dele ora in Arabia Saudita, ha parlato a Radio Marca della scelta di lasciare Manchester Aymeric, ex difensore dele ora in Arabia Saudita, ha parlato a Radio Marca della scelta di lasciare Manchester. Le sue parole: ADDIO– «Ho preso quella decisione anche per il momento che stavo vivendo e penso che sia stato giusto così, viste le circostanze della vita e anche la mia situazione al. Giocavo lì da da tanto tempo, avevo vinto quasi tutto ma venivo da duein cui avevo giocato in un ruolo che non era il mio. Quando passano uno o duee non giochi nella posizione ideale è un po’ frustrante perché non mostrare il meglio di te».