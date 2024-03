L’America del soul e del jazz Viaggio nei chiaroscuri della voce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Parole e canzoni, musica e racconto per unnel cuore del. Brani celebri, il calore dele le note delper un’immersione nella musica e nella cultura a stelle e strisce. È quanto proporrà il concerto-spettacolo dal titolo “Night and Day“, scritto e diretto da Irene Carossia, che verrà portato in scena domani e sabato alle 20.30, e in replica domenica alle 17, sul palco del Crf, il Centro di ricerca e formazione Carossia di via Baccelli a Lissone. I pezzi più famosi di Jerome Kern, l’autore di classici come “Smoke gets in your eyes“ e “The way you look tonight“, di canzoni per Broadway e per film di Hollywood, i brani di Cole Porter, le composizioni firmate da George e Ira Gershwin e le musiche eleganti e trascinanti di Duke Ellington scivoleranno sul palcoscenico interpretate dall’attrice e ...