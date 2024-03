Lamborghini | bilancio da record e due nuovi modelli per il 2024 | ecco quali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 21 marzo 2024) Bologna, 21 marzo- Un 2023 da incorniciare per un'eccellenza automobilistica emiliana. Automobiliha reso noto ildell'anno appena trascorso, nel quale sono stati registrati veri e propri numeri da. Per la prima volta nella storia, il numero divenduti ha oltrepassato le 10.000 unità e la società ha chiuso con un fatturato annuale di 2,66 miliardi di euro, aumentato del 12,1% rispetto al 2022. Numeri in crescita Oltre a un numero di vendite totali e un fatturato positivo,ha registrato una notevole crescita anche nel risultato operativo, che consiste nella differenza tra il valore della produzione e i costi relativi alla stessa e che ha raggiunto nel 2023 quota 723 milioni di euro, per un incremento del 17,8% rispetto al ...