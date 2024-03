L’allerta dell’Ue | “Preparare civili e soldati alla guerra”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 21 marzo 2024) Bruxelles, 21 marzo 2024 – La necessità “imperativa di una preparazione militare-civile rafforzata nonchè coordinata ed una gestione strategica delle crisi nel contesto dell’evoluzione del panorama delle minacce“. E’ ciò che sarebbe scritto nella bozza del documento del Consiglio europeo, in corso a Bruxelles. Un Consiglio che si pre-annunciava teso, delicato e forse cruciale. E queste indiscrezioni, riportate dall’Ansa, lo testimonierebbero. Per la prima volta viene messo nero su bianco l’ipotesi di preparazione in vista della. Verba volant, scripta manent. Il documento invita quindi il Consiglio a portare avanti i lavori e la Commissione, insieme all’Alto Rappresentante, a proporre “azioni per rafforzare la preparazione e la risposta alle crisi a livelloin un approccio che tenga conto di tutti i rischi e di tutta la società, in vista ...