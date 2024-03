L’allarme dalla Puglia al Viminale | “Mossa inquietante | il governo sia prudente”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 21 marzo 2024) La scelta del ministro dell’Interno di ipotizzare uno scioglimento per mafia del comune di Bari sta facendo discutere Una scelta che ha fatto discutere. Un’ipotesi che ha sollevato tantissime polemiche, ma la scelta deldi istituire una commissione che valuti se sia il caso o meno di sciogliere per mafia il Comune di Bari ha sollevato un bel polverone. Il Sindaco, vulcanico e a volte rocambolesco, Antonio Decaro è provato, tanto amareggiato per quello che sta succedendo. Proprio lui che va in giro da tempo con la scorta e che dovrebbe essere l’ultimo su cui avere dubbi anzi, nella sua testa ildovrebbe appoggiarlo e sostenerlo ancora di più, ma non facendo scelte come quella di sciogliere addirittura il comune. L’insinuazione che ci possano essere dei condizionamenti mafiosi al Comune di Bari è una cosa che proprio non riesce ad ...