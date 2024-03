L’agente di Bondo | “Vicinissimo al Milan Ecco perché è saltato tutto”

Fiorentina, è morto Joe Barone - Le sue condizioni era molto criticher e ormai viveva solo più attaccato alle macchine della terapia intensiva. Poco fa la Fiorentina ha reso noto che il suo direttore generale, Joe ...torinogranata

Giudice sportivo, nessun giocatore del Torino squalificato mentre ce n’è uno del Monza: Bondo - Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato 7 giocatori e un allenatore dopo le gare valide per la 29ª giornata di Serie A Tim 2023/2024. Fra loro, così come per i ...torinogranata

GIUDICE SPORTIVO - Serie A, Vlahovic e non solo, altri sei calciatori squalificati per un turno - Bondo Warren Pierre (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). ERLIC Martin (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un ...napolimagazine