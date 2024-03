Lagarde | sforzi su resilienza banche eurozona sono stati ripagati

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (askanews) – “Il duro lavoro portato avanti negli anni scorsi per rendere ledell’area euro più resilienti ha dato i suoi frutti. Lehanno mantenuto posizioni patrimoniali solide, con un coefficiente aggregato Cet1 al 15,6%, vicino ai suoi massimi storici. Questo ha aiutato a proteggere il settore degli shock esterni e ha consentito alledi trasmettere efficientemente all’economia la stretta di politica monetaria della Bce. Ma permangono diverse sfide”. Lo afferma la presidente della Bce, Christinenell’introduzione al rapporto annuale del ramo di Vigilanza bancaria dell’istituzione, che viene presentato questa mattina al Parlamento europeo. I costi che ledevono sopportare in termini di aumenti dei tassi dei depositi della clientela stanno salendo, ...

