Ladri in un’azienda agricola | rubati mille litri di gasolio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Vampiri di carburante in azione, ai danni di. Ignotihanno rubato circadidalla cisterna usata per il rifornimento dei mezzi agricoli. Il furto è stato messo a segno nella notte tra lunedì e martedì, in località Cascina Cantonina a Tromello, e solo successivamente scoperto e denunciato ai carabinieri. Con facilità hanno forzato il tappo della cisterna e l’hanno svuotata di tutto il carburante contenuto. Nessuno ha visto in azione ie non è quindi dato sapere se abbiano riempito con ildiverse taniche, per trasportarle quindi su un furgone, o se siano arrivati a compiere il furto direttamente con un’autocisterna. In ogni caso una banda di più persone, per agire con una certa rapidità, e ben ...