Laboratori Permanenti prosegue le proprie attività in Valtiberina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Arezzo, 21 marzo 2024 – Al Teatro Comunale Giovanni Papini di Pieve Santo Stefanola rassegna Metamorfosi – La grande letteratura si fa teatro. La rassegna teatrale, organizzata dain collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Pieve Santo Stefano, è pensata in armonia con l’attitudine della città e dei suoi abitanti. Gli spettacoli offerti hanno come fulcro il libro, le grandi storie, la letteratura trasposta a teatro. Giunti al quarto appuntamento della rassegna, domenica 24 marzo alle ore 17.30 va in scena lo spettacolo APERITIVO VIRTUALE, una produzione, testo di Rosanna Besi, con Emma Barbagli, Vittorio Augusto Cesarini, Marcella Fiorucci, Tina Milanesi e la supervisione di Caterina Casini Interpretata da 4 attori provenienti dai ...