L’abito da sposa di Yoko Ono racconta lo spirito ribelle degli anni ’60

(Di giovedì 21 marzo 2024) Life&People.it Niente sfarzo, nessuna cerimonia con ospiti, solamente un fotografo per immortalare l’evento: 20 marzo 1969, a Gibilterra John Lennon si univa in matrimonio con la compagna all’interno dell’ufficio del consolato britco. E proprio unoscatti di David Nutter è diventato iconico percorto dadiOno: insolito e semplice, un vestito bianco corto, accompagnato da un cappello, occhiali da sole rotondi, e, non classiche scarpe con il tacco ma sneakers, abbinate ad un paio di calze al ginocchio. La scelta di una celebrazione così rapida, un look dallocasual e la luna di miele trascorsa all’interno della stanza 1702 dell’Hotel Hilton di Amsterdam in segno di protesta per la pace, sono questi gli elementi che hanno consegnato agli annali ...