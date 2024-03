La web-radio dell’Università di Bergamo compie un anno | “Puntiamo sulla qualità”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dalla grande passione di studenti e docentidegli Studi diunfa è nata UniBg OnAir, la web-dell’ateneo. Questa realtà, che ha tagliato il traguardo del primodi vita, dà ai ragazzi l’opportunità di mettersi in gioco in tutte le fasi, dall’ideazione alla progettazione alla realizzazione, di produzione dei programmi che vengono mandati in onda e che popolano il sito web della. Il complecoincide con la Giornata Nazionale delle Università, promosso dalla CRUI, intitolata “Università svelate” e finalizzata a valorizzare l’apertura degli atenei alle comunità di appartenenza. La web-è un esempio di legame con il territorio, perché costituisce un’occasione di partecipazione dei giovani ma anche uno ...