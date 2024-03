La terza edizione dell' indagine curata da Ipsos per Amref-Italia fotografa un «razzismo sistemico | che pervade il nostro Paese» I dati vengono diffusi in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ilesiste, esiste in, esiste nel 2024. E lo percepiscono setteni su dieci, in, secondo i quali gli africani sono soggetti ad episodi di discriminazione molto spesso (per il 22%) o abbastanza spesso (per il 48%). Lo riporta ladaper, dal titolo “Africa e Salute: l’opinione deglini”, svolta ad ottobre 2023, su un campione rappresentativo di 800 persone. In particolare nel capitolo “L’Africa in”.presenta questiin...

Dopo vent’anni dalla morte del giornalista e scrittore Tiziano Terzani torna in libreria Un indovino mi disse; nuova edizione illustrata edita Longanesi . Un indovino mi disse, torna in libreria ... (metropolitanmagazine)

tutte le novità della terza edizione della Sorrento Roads by 1000 Miglia, l’evento che porta la Freccia Rossa nella penisola sorrentina. La terza edizione della Sorrento Roads by 1000 Miglia è ... (2anews)

Junior TIM Cup - Keep Racism Out, l’undicesima edizione del progetto - Anche quest’anno colora stadi e centri di allenamento dei migliori Club calcistici d’Italia: è la Junior TIM Cup | Keep Racism Out.milanosportiva

Malware: Italia Paese più colpito d’Europa (per il terzo anno consecutivo) - Attacchi malware: Italia Paese più colpito in Europa per il terzo anno consecutivo. Lo dice un report di Trend Micro.techprincess

Pechino Express, per la terza tappa arriva nuova coppia di concorrenti: chi sono - Entrano in gara Megan Ria e Maddalena Svevi, 'Le Ballerine'. I viaggiatori percorreranno un tragitto lungo ed estenuante - ben 526 chilometri da Cao Bang, nell’estremo nord del Vietnam, fino a Lao Cai ...adnkronos