La strategia dell’Ambasciatore | Ida Paradiso spiega come promuovere il made in Italy

(Di giovedì 21 marzo 2024) Chi sono, quanti sono evivono i quasi 100 milioni di italiani nel Mondo? Qual è l’Italia che pensano, immaginano e raccontano a chi italiano non è? Ma soprattutto,trasformarli in veri e propri Ambasciatori dell’Italian Style, capitalizzando questo immenso patrimonio di passione ed entusiasmo? Lo svela Idanel suo nuovo libro dal titolo La– Marketing (efficace) per ilinall’Estero, edizioni Food Marketing Papers, dove delinea un nuovo metodo,ndo “si fa” questo specifico marketing immaginato e strutturato proprio per gli italiani all’estero, che diventano ambasciatori delle eccellenze culinarie del nostro Paese. L’autrice di Food Marketing. 2.0 – vendere il ...

Cina e Russia si sostengono a vicenda, per diplomatico cinese - Mosca e Pechino continueranno a stare "schiena contro schiena", sostenendosi a vicenda, ha detto in un'intervista l'Ambasciatore cinese in Russia Zhang Hanhui. "Lunedì, Xi Jinping si è congratulato co ...osservatoriosullalegalita

Libia: Ambasciatore Regno Unito incontra Haftar, no a misure unilaterali per risolvere crisi - L'Ambasciatore del Regno Unito in Libia, Martin Longden, ha ribadito l'importanza del consenso come base per qualsiasi sforzo ...agenzianova

LIMES dedicato alla Svizzera – Presentato il nuovo numero al Centro Svizzero di Milano - LIMES dedicato alla Svizzera - Presentato il nuovo numero al Centro Svizzero di Milano di Saverio Fossati - A cura di Assoedilizia Informa ...newsfood