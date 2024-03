La stangata | Robert Redford era costantemente in ritardo sul set | ecco perché

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il podcast 'It Happened in Hollywood' ha svelato un gustoso retroscena sul classico del 1973 di George Roy Hill. Dopo aver recitato fianco a fianco in Butch Cassidy del 1969, le leggende dello schermo Paul Newman efecero il bis col popolarissimo La, diretto da George Riy Hill nel 1973. Il film, incentrato su una banda che pianificava truffe durante la Grande Depressione, fu minato da un problema sul set:era perennemente in**. A ricordare il fatto è stato il team creativo de Lacomposto dai produttori Michael Phillips e Tony Bill e dallo sceneggiatore David S. Ward, che hanno celebrato il 50° anniversario del film nel podcast dell'Hollywood Reporter It Happened …

