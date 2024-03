La spilla sfoggiata da Camilla? Un pesantissimo messaggio a Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Con il re Carlo e la principessain convalescenza per problemi di salute e William alle prese soprattutto con impegni familiari, è la regina consorte,, a sostenere al momento il peso della corona. Nei giorni scorsi ha fatto visita all'Isola di Man per presiedere una cerimonia al Douglas Town Hall. Per l'occasione, la moglie del sovrano ha sfoggiato unadi zaffiri e diamanti difficile da non notare: si tratta della Prince Albert Brooch, che il principe Alberto commissionò per l'amata regina Vittoria. È uno dei pezzi più antichi della collezione dei gioielli della famiglia reale. Secondo i più attenti osservatori,avrebbe sfoggiato la storicaanche come "simbolo di sostegno e vicinanza" apoiché ricorda molto l'anello ...