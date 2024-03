La sorella di Giulia Tramontano | «Chiara scoprì del tradimento di Impagnatiello dalle cuffiette dello smartphone Non volevo che andasse a vivere con lui»

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nella quarta udienza del processo per l’omicidio di, presso la Corte d’Assise di Milano, è intervenuta ladella donna uccisa con 37 coltellate nel 27 maggio 2023. Davanti ai giudici,ha raccontato il suo tentativo di opporsi alla piega che stava prendendo la relazione tra suae Alessandro. In particolare, le aveva sconsigliato di andare acon quello che chiama «l’imputato», dopo solo sei mesi di frequentazione: «Secondo me era troppo presto». Ciononostante,è stata al fianco diin ogni momento, soprattutto quelli più delicati. Come quandodi aspettare un bambino, che portava in grembo da sette mesi quando ...

