La «sindrome delle turbine eoliche» è una malattia immaginaria

(Di giovedì 21 marzo 2024) di Antonio Scalari Il 2023 è stato l’anno in cui, per la prima volta, la quota di produzione di elettricità generata dal vento in Europa ha superato quella del gas (18 per cento contro 17). Dal 2010 al 2022 il costo di un kilowattora di energia prodotto con il vento – espresso come costo livellato dell’elettricità – è diminuito del 69 per cento per l’eolico a terra e del 59 per cento per quello in mare. Nel rapporto “Net Zero 2050” l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA) ha proposto un percorso verso le emissioni nette zero che assegna all’energia solare e a quella eolica, insieme, circa il 70 per cento della produzione globale di elettricità dal 2050. L’eolico occuperà, dunque, un posto sempre più centrale nel sistema energetico del futuro. Proprio per il ruolo che riveste nella transizione energetica, e quindi nell’ormai inevitabile abbandono dei combustibili fossili, ...