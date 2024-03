La Russia si prepara alla guerra diretta con la Nato | quando può scattare l' offensiva

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Gli indicatori economici, finanziari e militari dellasuggeriscono unazione per un conflitto su vasta scala con la. È questa l'analisi dell'Istituto per lo Studio della(Isw): non si tratta di un'urgenza imminente, ma sembra che Mosca stia accelerando i tempi, contrariamente alle previsioni iniziali degli esperti occidentali. L'Isw osserva che la, nonostante le sfide finanziarie, sta aumentando significativamente le spese militari, indicando un cambio sostanziale nella politica di bilancio del Paese. Gli esperti ritengono che gli sforzi russi per garantire la stabilità finanziaria mirino più arsi a lungo termine che a risolvere problemi immediati relativiin Ucraina e le sue conseguenze. ...