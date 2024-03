La Russa | sia esempio chi ha perso la vita per mano delle mafie

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Nella Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordovittime innocenti, rendiamo onore a chi halaperdella criminalità organizzata. Il sacrificio di chi ha difeso le istituzioni non deve essere dimenticato e rappresenta unper tutti noi e per le future generazioni. Un ringraziamento a chi ogni giorno mette a rischio la propria incolumità, lavorando per difendere i principi fondanti di legalità della nostra Nazione". Così il Presidente del Senato Ignazio La

Il cartello sul passeggino, le canzoni e i cori: 'Russia senza Putin', 'No alla guerra', 'Russia libera' . La Fila al seggio elettorale n. 8118, quello dell'ambasciata russa in Italia in via Gaeta a ... (quotidiano)

Risposta (pacata) a un lettore che vorrebbe che chi non la pensa come lui su Putin fosse perseguito penalmente - Egregio direttore, mi piacerebbe conoscere in quale parte e con quali parole del discorso in russo Putin avrebbe espresso ciò che voi avete citato nel sottotitolo in seconda pagina ...ilgazzettino

Russia mette in guardia la Francia su invio soldati in Ucraina: "Li uccideremo" - Mosca mette in guardia la Francia su invio soldati in Ucraina: 'Li uccideremo'. Pioggia di missili russi su Kiev, almeno 10 feriti ...adnkronos

Ucraina: premier estone, 'Putin teme la Nato, rafforzare la sicurezza' - Bruxelles, 21 mar. (Adnkronos) - I rischi che corre la sicurezza europea sono "gravissimi, se non si deciderà subito di investire pesantemente nella difesa". Lo dichiara al Sole 24 Ore la premier esto ...lanuovasardegna