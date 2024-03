La riscoperta di Pea | Pound e Pasolini Tre irregolari legati da un filo nascosto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Uno, Enrico Pea, è poco meno che dimenticato, per quanto sia stato uno scrittore fra i nostri più originali del ‘900; di un altro, Ezra, è stato detto che "è stato per la poesia ciò che Albert Einstein fu per la fisica", ma è finito in un cono d’ombra per ragioni soprattutto politiche, diciamo così; il terzo, Pier Paolo, è stato forse l’intellettuale pubblico italiano più acuto, più scomodo, più profetico, ma anche il più odiato-amato degli anni Sessanta e Settanta. Pea,, Tredel ‘900 cui la città di Lucca – dove Pea trovò rifugio a un certo punto della sua movimentata esistenza – rende omaggio con una settimana di iniziative (fino a domenica), fra convegni letterari, pièce teatrali, performance, incontri e letture. PPP, dunque, tre intellettuali assai ...