La protesta di Uber arriva per mail | Governo Meloni | dove vogliamo andare?

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Per leggere questa lettera impiegherete circa 2 minuti, forse tra qualche mese per prendere unin Italia dovrete impiegarne 60... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Firenze, 6 marzo 2024 – Tornano ad alzare la voce i lavoratori in appalto di Montblanc , che hanno organizzato una protesta davanti alla sede della Regione Toscana, a Firenze. 'Non siamo usa e ... (lanazione)

Gli Ncc pronti a invadere Roma, la protesta contro Salvini: “Il governo è sotto ricatto dei tassisti” - Gli Ncc in rivolta contro Salvini: il 25 marzo la manifestazione per "bloccare" Roma e protestare contro un governo "alleato dei tassisti".lanotiziagiornale

Uber contro il Governo Meloni: “In Italia un’ora per attendere una corsa, all’estero bastano 5 minuti” - “Perché a Roma o Milano le persone devono aspettare 55 minuti in più per la corsa rispetto a Parigi o Madrid”. Lo domanda al Governo il general manager di Uber Italia, Lorenzo Pireddu, che in una ...tpi

Uber contro la riforma del settore taxi e NCC. I decreti affossano il settore NCC - Uber si schiera contro il Governo italiano per le nuove norme che metterebbero sostanzialmente fuori legge il trasporto a chiamata ...hdmotori