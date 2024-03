La protesta di Uber arriva per mail | Governo Meloni | dove vogliamo andare?

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Per leggere questa lettera impiegherete circa 2 minuti, forse tra qualche mese per prendere unin Italia dovrete impiegarne 60... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Un presidio di lavoratori della Siae Microelettronica di Cologno Monzese, e della sua controllata Sm Optics, è stato organizzato questa mattina a Milano sotto al Pirellone per manifestare contro la ... (ilfattoquotidiano)

Firenze, 6 marzo 2024 – Tornano ad alzare la voce i lavoratori in appalto di Montblanc , che hanno organizzato una protesta davanti alla sede della Regione Toscana, a Firenze. 'Non siamo usa e ... (lanazione)

"Per leggere questa lettera impiegherete circa 2 minuti, forse tra qualche mese per prendere un Uber in Italia dovrete impiegarne 60... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)

Botte alle auto e insulti: così i tassisti milanesi reagiscono alle proteste degli Ncc - I driver privati hanno sfilato simbolicamente a Linate contro il nuovo decreto legge che fissa regole più stringenti per il noleggio con conducente ...milanotoday

Repubblica Dominicana: oggi e domani sciopero degli autisti di Uber - Gli autisti di Uber in Repubblica Dominicana saranno in sciopero nella giornata di oggi, lunedì 18 marzo, e in quella di domani, 19 marzo. Lo riporta il quotidiano locale “Diario libre”. Il motivo ...agenzianova

Perché gli autisti Ncc protestano contro Salvini e dicono che i suoi decreti favoriscono i taxi - Ieri si è svolta a Roma una giornata di protesta indetta dagli autisti del settore Ncc (Noleggio con conducente). Si tratta di quelle aziende che permettono di pagare per farsi trasportare, in diretta ...fanpage