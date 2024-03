La primavera di Palazzo Reale | i restauri restituiti ai visitatori

(Di giovedì 21 marzo 2024) Presentazione deidella Fontana della Fortuna, del torrino del Belvedere e della Prima Anticamera. Inaugurazione del “Museo della Fabbrica” nei nuovi spazi annessi alla biglietteria Napoli, 20 marzo 2024 – Dopo l’apertura il 16 marzo della mostra Tolkien. Uomo Autore Professore, promossa dal Ministero della Cultura e allestita nel nuovo spazio espositivo delle Sale Belvedere, ildi Napoli ha in programma una ricca serie inaugurazioni nei prossimi due mesi. Idella Fontana della Fortuna e della Prima Anticamera permetteranno aidi ammirare le opere e gli spazi sotto una nuova luce, recuperando l’antico splendore. Nuovi percorsi daranno al pubblico la possibilità di accedere a luoghi segreti e di grande suggestione come il torrino del Belvedere e di ...

