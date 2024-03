La primavera del Palazzo Reale di Napoli | Puntiamo a superare il record dei 400 mila visitatori del 2023

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dopo l’apertura il 16 marzo della mostra Tolkien. Uomo Autore Professore, promossa dal Ministero della Cultura e allestita nel nuovo spazio espositivo delle Sale Belvedere, ildiha in programma una ricca serie inaugurazioni nei prossimi due mesi. “I restauri della Fontana della Fortuna e della Prima Anticamera – si legge in una nota – permetteranno aidi ammirare le opere e gli spazi sotto una nuova luce, recuperando l’antico splendore. Nuovi percorsi daranno al pubblico la possibilità di accedere a luoghi segreti e di grande suggestione come il torrino del Belvedere e di seguire la storia deldal 1600 ai primi del ’900 nel Museo della Fabbrica. Anche la biglietteria avrà una nuova collocazione negli spazi di accoglienza, introduttivi alla visita del complesso ...