La prima pillola anticoncezionale da banco americana sarà presto disponibile Ecco cosa sapere su Opill

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 21 marzo 2024): la nuovadaarrivata in America La Food and Drug Administration ha recentemente approvato, ladanegli Stati Uniti, offrendo nuove opzioni per la prevenzione della gravidanza. Disponibilità imminente grazie a Perrigo Company Perrigo Company ha iniziato le spedizioni diai rivenditori in seguito all’approvazione del marzo 2023, prevedendo che siasugli scaffali entro la fine del mese.: Come funziona per prevenire la gravidanza?contiene norgestrel, un ormone progesterone sintetico che agisce addensando il muco cervicale, rendendo l’utero meno ospitale per ...