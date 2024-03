La prima inaugurata a Carpi Ora è nella sede definitiva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 21 marzo 2024) La Centrale Operativa Territoriale diè stata laa essere attivata in provincia nel 2022 e una delle prime in Regione. Collocata inizialmente nei locali dell’ospedale Ramazzini, da alcuni giorni, grazie a 165mila euro di fondi provenienti dal Pnrr, ha trovato la suenuova Casa della Comunità (lunedì mattina) in piazzale Allende. "La funzione principale delle COT – spiega Cinzia Minozzi, responsabile organizzativa delle Case della Comunità e delle strutture territoriali del distretto sanitario di– è quella del coordinamento della presa in cura di un paziente e del raccordo tra i servizi territoriali e ospedalieri e i professionisti. Ciò al fine di garantire continuità assistenziale, sanitaria e socio-sanitaria". ...