La prima causa civile vittoriosa contro le recensioni false

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il Tribunaledi Milano ha emesso una sentenza che, in qualche modo, è destinata a cambiare profondamente la storia del web. Soprattutto in virtù dell’enorme peso che, attualmente, viene attribuito allesui siti di e-commerce. Essendo, spesso, il cliente in posizione subalterna (dal momento che,dell’acquisto vero e proprio, non può vedere e toccare con mano materialmente il prodotto, né conoscere di persona il rivenditore), quest’ultimo si affida sempre di più alleche vengono lasciate dagli altri utenti che, in precedenza, avevano acquistato il prodotto stesso. Per questo, ai rivenditori conviene moltissimo avere delle ottime. Ed è altrettanto vero che questa convenienza ha portato, nel corso del tempo, a rivolgersi a soggetti che producevano, a pagamento, ...

La battaglia contro le recensioni online false ora ha un precedente legale anche in Italia . Per la prima volta, Amazon è riuscita a vincere una causa civile contro un sito che incentivava la ... (linkiesta)

Incidente a Como, auto contro albero. Ferita una 37enne - Incidente a Como, Un’auto – per cause ancora da accertare – è finita contro un albero. E’ accaduto poco prima delle due della notte in via Gabriele D’Annunzio.espansionetv

Incidente in autostrada: code e rallentamenti, anche a causa dei "curiosi" che si fermano - L'incidente, che ha coinvolto un mezzo pesante ed altri veicoli (al momento per fortuna non risulterebbero feriti gravi) è avvenuto prima delle 8 del mattino e alle 8 Autostrade segnalava 5 chilometri ...firenzetoday

iPhone 16, cornici più piccole e display più ampi: ma il FaceID sotto lo schermo è rimandato - Apple è pronta a introdurre cornici più sottili e schermi più grandi nella nuova linea iPhone 16 grazie alle nuove tecnologie disponibili presso i propri fornitori. Per l'eliminazione della Dynamic Is ...hwupgrade