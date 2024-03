La prevendita di BlockDAG raggiunge i 6 | 21 milioni di dollari | battendo anche Solana e la crescita di The Graph

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il mondo delle criptovalute presenta un grande potenziale, dimostrato dalla resilienza di Thee dalle tendenze promettenti di, che mostrano un futuro luminoso. Nel frattempo,(BDAG) ha esordito in modo straordinario con la sua, facendo molto rumore con la sua presentazione di grande impatto a Tokyo, ladi BDAG ha raggiunto i 6,21digrazie al grande slancio che l’ha spinta. Prospettive incoraggianti per la community di The(GRT) Nonostante un recente calo del suo prezzo a $ 0,380180, che riflette un calo del 9,70%, The(GRT) presenta un risvolto positivo per i suoi investitori. La performance della valuta è stata degna di nota, con un rialzo del 39,13% ...