La nazione più felice del mondo non fa i mondiali ma gli europei forse

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 21 marzo 2024) La Finlandia risulta lapiùal: il segreto?non fare i? Intanto oggi cerca la qualificazione agliLa Finlandia, per la settima volta consecutiva, è stata nominata lapiùdeldal World Happiness Report, siglato dalle Nazioni Unite. Quale può essere il suo segreto?il welfare,l’essere il paese di Babbo Natale o… perchè non è mai andata al mondiale? La massima competizione calcistica, che in tanti momenti della sua storia è stata causa di gioie, ma anche molti dolori, non ha mai visto partecipare la nazionale lappone (che invece alle olimpiadi è 16ª nel medagliere totale). Questa sera invece la ...