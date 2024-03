La nazionale tedesca lascia Adidas dopo 70 anni di collaborazione | dal 2027 accordo con Nike

(Di giovedì 21 marzo 2024) Una svolta storica, forse inaspettata, proprio alle porte di un Europeo da giocare in casa. Ladi calciopernella fornitura delle sue maglie e attrezzature delle squadre maschili e femminili. Lo ha annunciato oggi la FedercalcioDfb, come riporta Dpa.da 70ha accompagnato tutti i trionfi mondiali ed europei tedeschi, sia maschili sia femminili e resterà partner della Dfb, secondo contratto, fino al termine del 2026. A seguire il brand tedesco passerà il testimone alla, che si è legata alla Germania dalal 2034. “La futuraconsentirà alla nostra Federazione di continuare a svolgere compiti chiave nel prossimo decennio, ...

