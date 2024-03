La mutilazione genitale post aborto e il regresso nella libertà delle donne

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’idea del progresso, di un’avanzata a volte impetuosa, altre lenta e ostacolata ma inarrestabile, verso lae la conoscenza, è finita da tempo in un binario morto. La versione ferita dello scontro di civiltà oggi in scena non immagina più un presunto sistema di valori progressisti propugnati contro le resistenze di un mondo attardato, ma al contrario una difesa di quel sistema di valori assediato dall’esterno e insidiato dall’interno. Quanto ai valori degli assedianti, essi non presumono di offrirsi come un’alternativa se non nelle proprie diversità, dalle quali soltanto sono provvisoriamente uniti, e dunque in una più o meno dichiarata equivalenza di tutti i valori, salvo il bando ai valori progressisti per la loro pretesa di superiorità e di assolutezza. Questa dissoluzione è penetrata dentro ogni territorio civile, spogliando il progresso di credibilità, ...