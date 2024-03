La Mercedes si ’vendica’ per Lewis Wolff prende i tecnici della Ferrari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tu mi porti via il pilota dei record, aliasHamilton, con probabile codazzo di miei ingegneri pronti a fare rotta su Maranello? E io ti rispondo chiamando indue tuoidi assoluto spessore. Vedremo poi nel 2026 (il 2025, con lo stesso regolamento, pare destinato ad essere un altro anno targato Red Bull) chi ha avuto ragione… Alla vigilia del Gran Premio di Australia, tra Italia e Germania volano gli stracci (e i contratti). A dimostrazione che magari in F1 ci si annoia in pista. Ma fuori proprio no! Resta non resta. Toto, il capo delle Frecce d’Argento, ha sottratto al Cavallino il progettista Simone Resta e il responsabile delle attività al simulatore Enrico Sampò. La coppia inizierà a lavorare perdal 2025, in ossequio alla clausola del divieto di ...