La maxi inchiesta | Le mani dei clan sulle ultime Comunali

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il terremoto di Bari ha inizio da un blitz con mille agenti in campo. È il 25 febbraio, quando una vasta indagine della Dda di Bari fa emergere uno scambio elettorale politico-mafioso che coinvolge idi "Savinuccio" Parisi ed Eugenio Palermiti. Il primo è in carcere da anni, il secondo da pochissimo ha varcato la soglia delle patrie galere. Secondo l’accusa della Direzione distrettuale antimafia gli uomini di Parisi e Palermiti avrebbero condizionato il voto alle2019. Tra i reati contestati dai pm agli indagati compare, infatti, l‘ingerenza elettorale politico-mafiosa. Gli affiliati delsarebbero stati contattati direttamente dall’ex consigliere regionale Giacomo Olivieri (ora in carcere) per permettere l’elezione al consiglio comunale della moglie Maria Carmen Lorusso (ai domiciliari col padre Vito). Una ...