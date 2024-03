La mamma di Greta del GF all’Isola dei Famosi”? “Mi vogliono”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ladi, Marcella Bonifacio, sbarcheràdei? Lei: sono stata contattata, mi” Tra poco più di due settimane inizierà l’Isola dei, ma pare che ancora il cast non sia stato chiuso. Alcuni nomi sono già circolati: Joe Bastianich, Selen, Matilde Brandi, Pietro Fanelli, Samuel Peron e Marina Suma, altri non ancora. C’è chi racconta anche di essere stata contattata ma di non voler partire per l’Honduras. É il caso di Marcella Bonifacio, madre diRossetti, attuale concorrente del Grande Fratello. Leggi anche–> I Ferragnez si diffidano a vicenda: cosa sta accadendo Un racconto fatto alla tv 361 Lounge. Ladiha infatti detto: “Se mi vedrete a L’Isola dei? Me ...