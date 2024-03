La lotta continua | minacce a Fassino e alla sinistra pro-Israele | un caso a Roma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ufficialmente, il cambio di sede è stato causato dall'alto «numero delle adesioni» ricevute. Così “per”, a sentire gli organizzatori, è stata costretta a presentare il suo “manifesto” politico - «Dal 7 ottobrepace» - non più in una sala dello Scout center di, nei pressi di piazzale delle Provincie, ma nel più comodo Palazzo Valentini, sede della città metropolitana dicapitale e della Prefettura. Nel cuore della città, a due passi da piazza Venezia e non lontano dal Quirinale. Ma probabilmente c'è dell'altro, dietro lo spostamento di location. Ad esempio il timore delle annunciate proteste da parte dellaradicale, non nuova a prendere di mira gli ex compagni - su tutti l'ex segretario dei Ds, Piero- accusati di ...