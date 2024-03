La Lituania annulla il concerto di Pupo | “Necessario chiudere le porte a tutti gli artisti filo-russi” VIDEO

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024non è gradito. L’Enzo Ghinazzi, che ha definito una “missione di pace” il suo ennesimo viaggio a Mosca per registrare uno speciale televisivo intitolato “and Firends”, è stato bandito dalla. Ilin programma per il prossimo 26 aprile a Siauliai, nella regione storica della Samogizia, è statoto proprio per l’esibizione del cantautore toscano ina dello scorso venerdì. Il tutto messo nero su bianco, motivato, certificato con un comunicato stampa pubblicato oggi, nel quale gli organizzatori dell’evento hanno definito la cancellazione della data “Una buona notizia percoloro che non sono indifferenti all’aggressione russa all’Ucraina” e evidenziando che è “...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di mercoledì 20 marzo, in diretta. Colloquio Putin-Modi sul conflitto, poi il premier indiano sente anche Zelensky. Von der Leyen: «Oggi primo pagamento da 4,5 ... (corriere)

Il concerto di Pupo , in programma per il prossimo 26 marzo a Siauliai, in Lituania , è stato annulla to in segno di protesta per l’esibizione del cantante toscano al Cremlino nei giorni scorsi. In un ... (gazzettadelsud)

Pupo è amico di Putin, non metta piede in Lituania . Dai paesi baltici ecco l’annuncio che potevi aspettarti. Il concerto del cantante toscano, infatti, che si sarebbe dovuto tenere il 26 marzo ... (ilfattoquotidiano)

"Non prendo ordini": rissa tra Pupo e la Lituania - Accusato di essere un filo-russo, Pupo vede chiudersi le porte della Lituania, che ha annullato il suo concerto. Per la nazione più meridionale tra i paesi balt ...www3.saturnonotizie

Pupo boicottato in Lituania perché amico della Russia: la reazione - Pupo boicottato in Lituania perché amico della Russia: Enzo Ghinazzi non cede alle pressioni e viene fatto fuori.notizie

Russia, almeno 22 milioni di voti falsi per Putin alle elezioni presidenziali: le stime - Continuano a far discutere le elezioni in Russia. Secondo il giornale indipendente "Novaya Gazeta Europe", sarebbero 22 milioni i voti falsi espressi per il presidente Vladimir Putin, ...ilgazzettino