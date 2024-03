La Liguria conquista un altro chef di talento Ad Alassio arriva Antonio Romano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 21 marzo 2024) È al via la stagione per Villa della Pergola Relais & Châteaux e il ristorante Nove ad, in, il 28 marzo si riparte con un nuovo. Classe 1993,di nascita, con un curriculum di tutto rispetto, ha lavorato nelle cucine di Heston Blumenthal a Londra e al fianco di Heinz Beck per sei anni, è lo stesso Beck ad affidargli le redini di Attimi a Milano (come sous) e del Castello di Fighine in Toscana (come executive) dove ottiene la stella Michelin. Stella che ha riconfermato anche da Spazio7 a Torino, realtà con la quale non è finita bene. Ora è pronto a una nuova sfida: «Villa della Pergola emi sono risultate subito familiari, soprattutto perché sono cresciuto anche io in una ...